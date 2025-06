Marghera Estate spegne 45 candeline con 12 serate all' insegna della musica

Marghera Estate si prepara a spegnere 45 candeline con un'edizione speciale dedicata alla musica, che animerà Piazza Mercato dal 1° al 18 luglio. Dodici serate all'insegna dei grandi artisti italiani e internazionali, in un mix di emozioni e suoni coinvolgenti. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura, che quest'anno promette di essere più vibrante che mai, unendo le generazioni in un’armonia di note e festa.

Mancano meno di due settimane al via della 45ª edizione di Marghera Estate, dodici serate all'insegna della musica italiana e interazionale, in programma dal 1º al 18 luglio in Piazza Mercato. La kermesse, organizzata dal Settore cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Vela e Veritas. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Marghera Estate spegne 45 candeline con 12 serate all'insegna della musica

In questa notizia si parla di: marghera - estate - serate - insegna

Marghera Estate 2025: il programma completo - Marghera Estate 2025 torna a illuminare l’estate veneziana con un programma ricco e coinvolgente. Per il 45° anno, Piazza Mercato si trasforma nel cuore pulsante di musica, cinema e tanta allegria.

Si è svolta venerdì 12 giugno, a Forte Marghera la premiazione dei vincitori della 6^ edizione di "Artefici del Nostro Tempo" e l'inaugurazione della #mostra collettiva, visitabile fino a novembre. Secondo classificato per la categoria IMMAGINE, con il vide Vai su Facebook

Marghera Estate spegne 45 candeline con 12 serate all'insegna della musica; Referendum 8-9 giugno 2025: regolarmente costituite le sezioni operanti nel Comune di Venezia; Al via “L’Italia delle Regioni”: oggi a Venezia l'inaugurazione ufficiale della 4^ edizione del Festival.

Marghera Estate spegne 45 candeline con 12 serate all'insegna della musica - La rassegna, quest'anno, sarà dedicata a Roberto Turetta, recentemente scomparso. Scrive veneziatoday.it

Cinema Sotto Le Stelle 2024 - In una lunga estate di emozioni e di grandi eventi il grande schermo torna protagonista con Cinema Sotto le Stelle, il tradizionale cinema all'aperto di Marghera Estate in Piazza Mercato. Segnala comune.venezia.it