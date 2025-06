Marghera Estate 2025 | il programma completo

Marghera Estate 2025 torna a illuminare l’estate veneziana con un programma ricco e coinvolgente. Per il 45° anno, Piazza Mercato si trasforma nel cuore pulsante di musica, cinema e tanta allegria. Dal 1° al 18 luglio, “Non solo cover” porta sul palco artisti di talento, mentre dal 25 luglio al 31 agosto, la magia del grande schermo invade le serate con “Cinema sotto le stelle”. L’iniziativa promette momenti indimenticabili all’insegna della cultura e del divertimento.

Torna per il 45° anno in Piazza Mercato a Marghera, la storica rassegna Marghera Estate: dal 1° al 18 luglio con Non solo cover, il consueto programma musicale, e dal 25 luglio al 31 agosto con la rassegna Cinema sotto le stelle, una rassegna delle migliori pellicole dell'anno.

