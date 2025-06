Marefestival Premio Troisi | un trionfo di emozioni alle Eolie con Boldi e Greggio I premiati

hanno riunito per rendere omaggio a un grande maestro, regalando emozioni indimenticabili e rafforzando il legame tra passato e presente del cinema italiano. Un’edizione che resterà impressa nel cuore di tutti gli appassionati, lasciando spazio a sogni, ricordi e nuove speranze per il futuro.

Un’edizione indimenticabile per il festival che celebra il cinema e la memoria di Massimo Troisi, con i grandi protagonisti del panorama artistico italiano. La XIV edizione del Marefestival Premio Troisi ha conquistato il pubblico di Salina con una serie di eventi che hanno celebrato la magia del cinema e l’ereditĂ di Massimo Troisi. In una serata che ha unito ironia, nostalgia e nuovi riconoscimenti, i protagonisti della scena italiana si sono ritrovati sull’isola per una celebrazione senza precedenti. Massimo Boldi, in uno dei suoi momenti piĂą ironici, ha scherzato dicendo: “Farò un ultimo film con Christian De Sica, potrebbe intitolarsi Natale a Salina ”. 🔗 Leggi su 361magazine.com