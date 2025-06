Marco Peronaci nuovo ambasciatore d’Italia negli Usa Azzoni va alla Nato

L’Italia annuncia con orgoglio una nuova importante nomina: Marco Peronaci, noto per il suo ruolo come ambasciatore presso la NATO, è stato scelto come nuovo ambasciatore a Washington. Con una carriera diplomatica cruciale e un’esperienza internazionale di spicco, Peronaci si appresta a rappresentare gli interessi italiani negli Stati Uniti con entusiasmo e competenza. Il suo arrivo segna un passo fondamentale nel rafforzamento dei rapporti tra Italia e USA, aprendo nuove opportunità di collaborazione e dialogo.

L’Ambasciata italiana a Washington ha un nuovo titolare: Marco Peronaci, già ambasciatore presso la Nato. Nato a Pavia nel 1965, Peronaci ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1988 dopo aver vinto il concorso per la Farnesina. Ha ricoperto incarichi a Kampala (1991-1993), Tokyo (1993-1998), Parigi (2002-2006) e Bruxelles, prima come primo consigliere presso la Rappresentanza permanente presso l’UE (2006-2009), poi come Rappresentante italiano nel Comitato Politico e di Sicurezza dell’Ue (2020-2022). La sua esperienza alla Nato – dove ha rappresentato l’Italia fino al 2024 – è stata determinante nella scelta di affidargli la guida dell’ambasciata a Washington. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: nato - peronaci - marco - ambasciatore

Dalla Nato agli Usa. Peronaci nuovo ambasciatore a Washington - Dalla NATO agli Stati Uniti, il percorso di Marco Peronaci rappresenta un esempio di dedizione e competenza diplomatica.

Giovedi 12 giugno 2025 il Consiglio dei Ministri ha nominato Marco Peronaci nuovo Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti. Parla inglese, francese, spagnolo e giapponese. Nel dicembre 2022 era stato nominato RappresentanAte Permanente al Consiglio Atla Vai su Facebook

Marco Peronaci, già ambasciatore italiano presso la Nato dal dicembre 2022, è il nuovo ambasciatore a Washington. Nato a Pavia nel 1965, vanta una lunga carriera diplomatica con incarichi a Bruxelles, Parigi, Tokyo e Kampala. Subentra a Mariangela Zapp Vai su X

Dalla Nato a Washington, Marco Peronaci nuovo ambasciatore italiano negli Usa: ecco chi è - Sarà Marco Peronaci, attuale ambasciatore alla Nato, il nuovo ambasciatore italiano negli Stati Uniti. Segnala ilsole24ore.com

Dalla Nato agli Usa. Peronaci nuovo ambasciatore a Washington - Marco Peronaci, già ambasciatore italiano presso la Nato dal dicembre 2022, è il nuovo ambasciatore a Washington ... Secondo formiche.net