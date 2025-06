Marco Mengoni è preoccupato per la guerra e per i suoi riflessi economici Piano anticrisi dopo gli incassi caduti del 23,7% e il cantante guadagna di più

Nel 2024, Marco Mengoni ha affrontato un anno di sfide finanziarie, con ricavi in calo del 23,7% a causa delle tensioni globali e degli incassi ridotti. Tuttavia, il suo talento e una strategia mirata hanno portato a un aumento significativo dei guadagni personali. La sua società , “No Comment Opificio Musicale SRL”, ha visto l’utile netto balzare, dimostrando che anche in tempi difficili, il successo può essere riconquistato e consolidato.

Il cantante Marco Mengoni nel 2024 ha perso più di un milione di euro di ricavi, riuscendo però a guadagnare molto di più grazie a un ancora più robusto taglio delle collaborazioni per la sua attività musicale. La sua società « opificio musicale srl» ha infatti approvato un bilancio al 31 dicembre 2024 con ricavi scesi del 23,7% a 3,294 milioni di euro rispetto ai 4,32 milioni di euro dell’anno precedente. L’utile netto però è balzato a 360.407 euro, cifra 21 volte superiore ai 16.675 euro del 2023. Il guadagno ottenuto però non è finito nelle tasche del cantante, ma accantonato a riserva in pancia alla società per affrontare eventuali anni più difficili. 🔗 Leggi su Open.online