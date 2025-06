Marco Follini | l' ex vicepresidente del Consiglio presenta il suo libro-verità su Gladio e la Prima Repubblica

Non perdete l’occasione di scoprire i retroscena e le verità nascoste sulla Prima Repubblica e Gladio, attraverso le parole di Marco Follini, ex vicepresidente del Consiglio. Un evento imperdibile per gli appassionati di storia e politica italiana, che si svolgerà domani alle 18 nella suggestiva Sala Ajace di Udine. Un momento unico per approfondire questioni di grande attualità e rilevanza storica, da non lasciarsi sfuggire.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia e politica italiana. Domani, mercoledì 18 giugno, alle ore 18, la Sala Ajace di Palazzo d’Aronco (sede del Comune di Udine) accoglierà Marco Follini, figura di spicco della politica nazionale, già vicepresidente del Consiglio dei Ministri. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Marco Follini: l'ex vicepresidente del Consiglio presenta il suo libro-verità su Gladio e la Prima Repubblica

In questa notizia si parla di: marco - follini - vicepresidente - consiglio

Da Fini a letta: scuola di formazione politica a Cagliari; Marco Follini: “Da questo bipolarismo forzoso la crisi della politica ma una soluzione c’è”; Marco Follini, la Dc e la politica: «La Prima repubblica era più rappresentativa, il consenso era reale».

Marco Follini: “Da questo bipolarismo forzoso la crisi della politica ma una soluzione c’è” - Marco Follini, cuore democristiano, è stato vicepresidente del Consiglio nel secondo governo Berlusconi. Lo riporta msn.com

L’idea di Renzi: Marco Follini capolista di Italia viva alle Europee. L’ex segretario Udc: “Me l’ha proposto, ma è più facile che dica di no” - è stato confermato dallo stesso ex segretario dell’Udc, 69 anni, vicepresidente del Consiglio nel secondo governo Berlusconi, ritiratosi dalla ... ilfattoquotidiano.it scrive