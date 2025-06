Marche l’agenzia Fitch promuove la Regione | Outlook positivo e finanze solide

L'agenzia Fitch rafforza la fiducia nella Regione Marche, confermando il suo rating di lungo termine a ‘BBB’ e migliorando l’Outlook da “stabile” a “positivo” a partire da ottobre 2024. Questo riconoscimento testimonia le finanze solide e il potenziale di crescita della regione, pur rimanendo legato al rating dello Stato italiano. Un segnale incoraggiante che sottolinea le prospettive di sviluppo e stabilità per il futuro.

L'agenzia internazionale di rating Fitch ha confermato il rating di lungo termine della Regione Marche a 'BBB' e la revisione dell'Outlook da "stabile" a " positivo ", avvenuta già a partire da ottobre 2024. Il livello del rating della Regione è limitato dal rating dello Stato italiano (BBB). L'ulteriore valutazione . L'agenzia ha inoltre assegnato alla Regione una ulteriore valutazione, denominata profilo di credito standalone, pari a 'aa', che non tiene conto del limite posto dal rating sovrano. La Regione Marche quindi, se considerata al di fuori del contesto nazionale, risulta avere un giudizio superiore rispetto al rating sovrano.

L'agenzia internazionale di rating Fitch ha confermato il rating di lungo termine della Regione Marche a 'BBB' e la revisione dell'Outlook da "stabile" a "positivo", avvenuta già a partire da ottobre 2024. Il livello del rating della Regione è limitato dal rating dello

Fitch migliora l'Outlook delle Marche: da "stabile" a "positivo", confermato il rating "BBB" Il giudizio dell'agenzia internazionale Fitch Ratings rappresenta una chiara attestazione del buon governo del Presidente Francesco Acquaroli e della Giunta regionale.

