Marcell Jacobs suona l’allarme al debutto | tempi altissimi a Turku e grandi interrogativi

Marcell Jacobs, il campione olimpico di Tokyo, ha aperto la stagione con un debutto deludente a Turku, segnato da tempi altissimi e grandi interrogativi sul suo stato di forma. La sua prestazione in batteria, 10.30, ha alimentato dubbi e preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Un avvio che invita a riflettere: cosa riserverà il futuro per il velocista azzurro? La strada verso il top è ancora lunga e tutta da riscoprire.

Marcell Jacobs è ben lontano dalla condizione di forma dei giorni migliori e il debutto stagionale va in archivio con enormi campanelli di allarme. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 non aveva ben figurato nelle batterie dei 100 metri a Turku (Finlandia), correndo in un poco convincente 10.30 e qualificandosi alla finale soltanto con il secondo crono di ripescaggio. Si sperava in un’inversione di rotta e invece la situazione è peggiorato nell’atto conclusivo che ha animato questa tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza alle spalle della Diamond League). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marcell Jacobs, suona l’allarme al debutto: tempi altissimi a Turku e grandi interrogativi

