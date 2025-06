Marcell Jacobs niente allarmismi per ora Mondiali lontani ma c’è l’incognita Coppa Europa

Marcell Jacobs ha avviato la stagione outdoor con qualche incertezza, lasciando aperti molti interrogativi sulla sua forma attuale. Dopo una partenza perfetta, il campione olimpico ha mostrato alcuni limiti nelle batterie di Turku, finendo con tempi che non entusiasmano. Tuttavia, niente allarmismi: i Mondiali sono ancora lontani e l’incognita coppa Europa rappresenta un banco di prova fondamentale per ritrovare il ritmo ideale.

Marcell Jacobs ha aperto la stagione outdoor in maniera decisamente poco brillante, esprimendosi sui 100 metri a Turku (Finlandia) in 10.30 e 10.44. Dopo una batteria tutt’altro che esaltante, il Campione Olimpico di Tokyo 2020 è peggiorato nell’atto conclusivo: il crono di reazione è stato impeccabile (0.100, meglio non si poteva fare per evitare la partenza falsa) e ha tenuto discretamente per una decina di appoggi, ma poi non è piĂą riuscito a fare velocitĂ , si è visto sfrecciare sulla destra il resto del gruppo e nel finale si è anche rialzato. Lo scorso anno volò in 9.92 a Turku dopo essersi confermato Campione d’Europa, questa volta i Paavo Nurmi Games non sono stati terreno di gloria per il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marcell Jacobs, niente allarmismi (per ora). Mondiali lontani, ma c’è l’incognita Coppa Europa

