Marcell Jacobs apre con un tempo alto a Turku | ripescato per la finale riuscirà a migliorarsi?

Marcell Jacobs ha aperto la stagione a Turku, in Finlandia, con un tempo iniziale non perfetto ma comunque promettente. Ripescato per la finale, ha dimostrato di saper reagire e migliorarsi, confermando il suo status di talento in evoluzione. Dopo un inizio incerto e qualche ostacolo fisico, l’azzurro punta a riscrivere i propri record e a brillare nelle competizioni di alto livello. La sua strada verso l’eccellenza è appena iniziata, e il meglio deve ancora venire.

Marcell Jacobs ha incominciato la propria stagione a Turku (Finlandia), correndo i 100 metri di una tappa valida per il World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale per importanza alle spalle della Diamond League). Il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore è ritornato in pista dopo aver soltanto abbozzato l’annata agonistica a livello indoor e dopo un problema fisico che lo ha costretto a rinviare il debutto all’aperto. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha avuto un buon tempo di reazione (0.143), ma poi l’azione non è stata delle migliori e ha tagliato il traguardo in 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marcell Jacobs apre con un tempo alto a Turku: ripescato per la finale, riuscirĂ a migliorarsi?

