Marathon è stato rinviato ufficialmente Bungie condivide aggiornamenti sullo sviluppo del gioco

Il tanto atteso Marathon, l’innovativo sparatutto in stile “extraction shooter”, ha subito un rinvio ufficiale da parte di Bungie, che ha annunciato l’aggiornamento dopo aver analizzato attentamente i feedback del primo Alpha test pubblico. Questa decisione dimostra l’impegno del team nel garantire un’esperienza di gioco all’altezza delle aspettative. Tuttavia, al momento non è ancora stata comunicata una nuova data di uscita, lasciando i fan in attesa di ulteriori dettagli.

Bungie ha annunciato ufficialmente il rinvio di Marathon, l'atteso sparatutto in stile "extraction shooter", inizialmente previsto per il 23 settembre 2025. Il team di sviluppo americano ha rivelato che la decisione è arrivata dopo un'attenta analisi dei back ricevuti in seguito al primo Alpha test pubblico, ritenuti fondamentali per ridefinire le priorità dello sviluppo. È però importante precisare che al momento non è stata ancora comunicata una nuova data d'uscita, ma proprio in tal senso Bungie ha promesso aggiornamenti nel corso dell'autunno. Il team di Sony ha aggiunto di aver ascoltato "forte e chiaro" i back condivisi della community, ammettendo che è necessario più tempo per rendere Marathon un titolo davvero all'altezza delle aspettative.

