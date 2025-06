Marano processo per l’omicidio di Corrado Finale | oggi la possibile svolta dalla perizia

Oggi a Marano si apre una svolta cruciale nel processo per l’omicidio di Corrado Finale, il giovane vittima investita lo scorso settembre. L’udienza potrebbe rivelare dettagli decisivi grazie alla perizia in corso, che potrebbe cambiare le sorti del caso. Aurelio Taglialatela, coinvolto e in carcere, attende il verdetto. Resta da capire se questa nuova fase porterà chiarezza e giustizia per Corrado e la sua famiglia.

Si terrà oggi un'importanza udienza nel corso del processo con rito abbreviato per l'omicidio di Corrado Finale, il 19enne investito e ucciso lo scorso settembre in via del Mare a Marano. In carcere è finito Aurelio Taglialatela, coetaneo della vittima. Per l'accusa, l'imputato era bordo dell'auto che travolse Corrado e l'amico, che a sua volta .

