Mara Venier torna al cinema | Ferzan Ozpetek sta scrivendo un ruolo per me

Mara Venier si prepara a un emozionante ritorno sul grande schermo, questa volta sotto la bacchetta del celebre Ferzan Ozpetek, che sta scrivendo un ruolo appositamente per lei. Dopo il successo di "Diamanti", l'iconica conduttrice si reinventa come attrice, portando la sua personalitĂ unica in un nuovo progetto cinematografico. Un incontro tra due talenti italiani pronti a sorprendere il pubblico: il cinema si prepara a svelare una nuova imperdibile avventura, e voi non potete perderla.

