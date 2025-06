Mara Venier choc sul marito Nicola Carraro | Sto vivendo mesi difficili è stato in pericolo di vita

Mara Venier, regina indiscussa del piccolo schermo, si apre come mai prima d’ora in un'intervista intensa su Vanity Fair, condividendo un capitolo doloroso della sua vita: i mesi difficili vissuti con il marito Nicola Carraro, che ha rischiato la vita per un grave problema di salute. Un racconto di coraggio e resilienza che ci ricorda come anche le icone siano umane e vulnerabili, e ci invita a riflettere sulla forza dell’amore e della speranza.

Da decenni regina incontrastata del piccolo schermo, Mara Venier torna a raccontarsi senza filtri, stavolta nelle pagine di Vanity Fair, che le ha dedicato la copertina insieme ad altre due icone della televisione italiana: Antonella Clerici e Milly Carlucci. Tre volti simbolo, tre donne che hanno attraversato epoche televisive mantenendo un rapporto diretto e autentico con il pubblico, ma anche tre storie molto diverse tra loro. In questa occasione, Venier ha voluto aprire una finestra non solo sulla sua carriera, ma anche su aspetti profondamente personali, svelando una fragilità che raramente concede ai riflettori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

