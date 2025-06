Manuela Murgia uccisa 30 anni fa fissato l'incidente probatorio | quando saranno esaminati vestiti e scarpe

Sono passati 30 anni dal tragico ritrovamento di Manuela Murgia, e il caso torna sotto i riflettori con l’incidente probatorio fissato per analizzare vestiti e scarpe della giovane. Un momento cruciale che potrebbe svelare nuovi dettagli sulla tragica vicenda, riaccendendo le speranze di fare chiarezza su una tragedia che ha sconvolto la comunità cagliaritana. La verità è ancora lontana, ma ogni passo avanti conta.

Fissata la data per gli accertamenti non ripetibili sugli indumenti, le scarpe e gli accessori che indossava Manuela Murgia, la 16enne trovata morta il 5 febbraio del 1995 nel Cagliaritano. Il caso, inizialmente chiuso per suicidio, è stato riaperto il 30 marzo. A fine maggio indagato l'allora fidanzato della vittima con l'ipotesi di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Manuela Murgia non si suicidò, la svolta clamorosa dopo 30 anni a Cagliari: indagato l’ex fidanzato - Una nuova luce si fa strada sulla tragica morte di Manuela Murgia, avvenuta nel 1995. Dopo tre decenni, l'ex fidanzato è indagato per omicidio volontario, rovesciando le convinzioni consolidate che classificavano il caso come un suicidio.

