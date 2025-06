Manuel Pistoia morto a 26 anni in un incidente ad Abbadia Lariana | condannato per omicidio stradale l'automobilista

La tragica scomparsa di Manuel Pistoia, avvenuta ad appena 26 anni in un incidente ad Abbadia Lario, continua a scuotere la comunità. Dopo due anni, la giustizia ha fatto luce sulla responsabilità dell’automobilista coinvolto, Ivo Gaddi, condannato per omicidio stradale. Questa sentenza segna un importante passo avanti nel riconoscimento della gravità di quegli incidenti. Ma cosa comporta realmente questa condanna e quale impatto avrà sulle vittime e sulle loro famiglie? Continua a leggere.

A due anni dalla morte di Manuel Pistoia, è arrivata la condanna per omicidio stradale per Ivo Gaddi, il guidatore dell'auto contro cui si è schiantato il 26enne. Per lui il giudice ha stabilito nove mesi di reclusione e due anni di sospensione della patente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Manuel Pistoia, morto a 26 anni in un incidente ad Abbadia Lariana: condannato per omicidio stradale l'automobilista; Morte di Manuel Pistoia, arriva la condanna per omicidio stradale; Abbadia. Morte di Manuel Pistoia, 9 mesi e pena sospesa per l’autista.

