Manu Chao torna in acustico per un concerto immerso nel verde del Parco Fluviale di Santa Sofia

Preparati a vivere un'esperienza unica sotto il cielo stellato! Manu Chao torna in acustico, portando la sua musica autentica e coinvolgente nel suggestivo scenario del Parco Fluviale di Santa Sofia. Un concerto immerso nel verde, tra note soulful e atmosfere magiche, che promette di conquistare tutti i cuori. Non perdere questa straordinaria occasione: l’appuntamento è venerdì 1 agosto, e l’atmosfera sarà semplicemente indimenticabile.

Un ritorno "ultra acustico" quello di Manu Chao in Romagna. "Ultra Acústic" infatti è il titolo del tour che lo porta in giro per l'Italia nel cuore dell'estate e che lo porterà anche tra gli ospiti della rassegna acieloaperto. L'appuntamento è per venerdì 1 agosto, all'interno del Parco Fluviale.

