Manu Chao in concerto alla Villa Bellini

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: Manu Chao torna in Sicilia per far vibrare il cuore di Catania con il suo sound unico e coinvolgente. Dopo il successo dello scorso anno a Bagheria, la scena musicale si infiammerà ancora una volta il 20 agosto alla Villa Bellini. Non perdere l’occasione di ballare, cantare e lasciarti trasportare dall’energia di uno degli artisti più amati al mondo!

Manu Chao di nuovo in Sicilia: dopo il grandissimo successo dello scorso anno a Bagheria (Pa), l’icona della musica libera, della pace, dell’amore e della fratellanza, torna a far cantare e ballare il pubblico siciliano in un’unica data annunciata oggi per il 20 agosto a Villa Bellini di Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Manu Chao in concerto alla Villa Bellini

In questa notizia si parla di: manu - chao - villa - bellini

“A me mi piace” feat. Manu Chao, il nuovo singolo di Alfa - A Genova, Alfa lancia il suo nuovo singolo "A me mi piace" feat. Manu Chao, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Manu Chao di nuovo in Sicilia: unica data il 20 agosto a Villa Bellini di Catania Vai su X

https://www.siciliareport.it/province/catania/catania-manu-chao-torna-in-sicilia-20-agosto-villa-bellini-data-unica/#google_vignette Vai su Facebook

Manu Chao in concerto alla Villa Bellini; Manu Chao torna in Sicilia: 20 agosto, Catania - Villa Bellini, data unica dello speciale show in acustico; Estate con la musica d’autore: nuova data per Venditti a Palermo, a Catania arriva Manu Chao.

Manu Chao in concerto alla Villa Bellini - Il concerto, con l’opening act degli Shakalab, collettivo siciliano formato da Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo e nota per il suo mix di sonorità reggae, urban e hip hop, è organizzato da GoMad ... Lo riporta cataniatoday.it

Manu Chao live: l’anima libera della musica torna in Italia. Tutte le date - Torna con alcune date imperdibile l'anima libera della musica: Manu Chao sarà di nuovo in Italia e i fan non vedono l'ora. Da msn.com