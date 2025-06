Mantova si fa inviare foto intime da un' amica e la minaccia | Dammi 200 euro o le diffondo in rete

In un mondo sempre più connesso, le insidie del cybercrime si nascondono anche dietro amichevoli conversazioni online. La vicenda di Mantova ci ricorda quanto sia importante proteggere la propria privacy e agire con cautela. Quando fiducia e tecnologia si intrecciano, il rischio di truffe e minacce digitali aumenta: ecco perché conoscere i segnali di allarme è fondamentale per difendersi. La donna, però,...

Mantova, 17 giugno 2025 – È riuscito a conquistarsi la fiducia della donna conosciuta in chat, convincendola a inviargli alcune foto intime. Una volta che le ha salvate nella memoria del cellulare, è scatto il piano di un cinquantenne di Monzambano, già noto alle forze dell’ordine. Ha chiesto alla signora, una sessantaseienne del luogo, di accreditargli 200 euro sulla sua carta Postapay, altrimenti le avrebbe diffuse in rete. La donna, però, non si è piegata al ricatto, denunciando il tutto ai carabinieri di Monzambano. I militari dell’Arma, in breve tempo, sono riusciti a risalire al presunto autore della tentata estorsione, denunciandolo per l’ipotesi di reato specifica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mantova, si fa inviare foto intime da un'amica e la minaccia: "Dammi 200 euro o le diffondo in rete”

In questa notizia si parla di: mantova - intime - euro - rete

Mantova, si fa inviare foto intime da un'amica e la minaccia: Dammi 200 euro o le diffondo in rete”; Filma il rapporto intimo all’insaputa dell’amica minorenne e lo spedisce in chat: ragazzino mantovano denunciato.

Stazione – Quasi 3mln di euro per l’intermodalità da Regione Lombardia - Mantova Regione Lombardia mette in campo 2,9 milioni di euro per finanziare il progetto ‘Multimodale urbano Mantova’, incluso tra i vincitori del bando ... vocedimantova.it scrive

Presentati i dati 2024 della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza di Mantova: in amento i casi di violenza sulle donne, il 96% in ambito familiare - Durante la seduta sono stati presentati i diversi soggetti che fanno parte della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza, di cui il Comune di Mantova è ente capofila e proposta l'analisi dei ... Come scrive altramantova.it