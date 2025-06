Manicure di sapone | il nuovo trend delle celebrità

Scopri il segreto delle star per un look impeccabile e naturale: la manicure di sapone sta conquistando le celebrity di tutto il mondo. Un trend innovativo che combina estetica e praticità, regalando un tocco di eleganza senza pari. Vuoi sapere come sfoggiare questa tendenza esclusiva? Leggi tutto su Donne Magazine e lasciati ispirare dalla magia di una bellezza semplice ma irresistibile.

In questa notizia si parla di: sapone - manicure - trend - celebrità

Bubble bath nails , la manicure dall'eleganza discreta che piace anche alle star; Naked nails, il trend anti-beauty che esalta le unghie naturali.