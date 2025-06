Mandy Woods l' aborigena australiana premiata dalla 50 Best Restaurants | Sono contro l' omologazione | la mia cultura è il mio patrimonio con il cibo etico ispiro il cambiamento

Mandy Woods, aborigena australiana e premiata dalla prestigiosa 50 Best Restaurants, si oppone all'omologazione culturale. Con il suo cibo etico, difende il patrimonio ancestrale e ispira il cambiamento. La sua partecipazione alla Champions of Change Award, il 19 giugno a Torino, unisce cultura indigena, sostenibilità e etica del lavoro. Abbiamo avuto il privilegio di intervistarla e scoprire come il suo impegno possa rivoluzionare il mondo della ristorazione.

