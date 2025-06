Mancato ripescaggio della Reggina ora si deve pensare a vincere la serie D

Il mancato ripescaggio della Reggina rappresenta una sfida cruciale: ora, la squadra deve concentrarsi al massimo per conquistare la vittoria in Serie D. Con le speranze di rientrare tra i professionisti ormai svanite, il club è chiamato a risalire la china e scrivere un nuovo capitolo di successo. La strada è difficile, ma non impossibile: la vittoria in questa stagione potrebbe essere il primo passo per un ritorno trionfale nel calcio che conta.

La Reggina sarà "condannata" a vincere il prossimo campionato di serie D. Si sono azzerate, infatti, le possibilità di ripescaggio dopo il parere della Covisoc sulle iscrizioni al terzo torneo professionistico italiano. Andando ben oltre le previsioni, tutte le società hanno ottenuto, infatti.

