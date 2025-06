Mancano colf e badanti in Italia 86mila in meno in tre anni

L’invecchiamento della popolazione italiana sta trasformando il volto del mercato del lavoro domestico. Negli ultimi tre anni, mancano 86.000 colf e badanti, evidenziando una crescente domanda che entro il 2028 supererà i 2 milioni di lavoratori necessari. Questa tendenza sottolinea l’urgenza di trovare soluzioni innovative per rispondere alle esigenze di una società sempre più anziana e dinamica. È fondamentale intervenire ora per garantire assistenza e dignità a chi ne ha più bisogno.

La popolazione italiana invecchia e, di conseguenza, va crescendo la domanda di lavoratori domestici. Secondo una recente ricerca realizzata da Assindatcolf in collaborazione con il Centro studi e ricerche Idos, entro il 2028 l’Italia avrà bisogno di oltre 2 milioni di lavoratori domestici, tra colf e badanti. Rispetto ai lavoratori domestici impegnati nel 2025 si tratta di un aumento di 86.000 unità. L’invecchiamento della popolazione in Italia. In Italia l’ invecchiamento della popolazione è ormai strutturale, con il numero dei grandi anziani (gli over 80) che ha drammaticamente superato il numero dei bambini fino a 10 anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mancano colf e badanti in Italia, 86mila in meno in tre anni

In questa notizia si parla di: colf - badanti - italia - mancano

Lavoro domestico, si impenna la domanda di colf e badanti. “Serviranno politiche migratorie mirate” - Il lavoro domestico sta vivendo una crescita senza precedenti, con domanda di colf e badanti in aumento esponenziale per i prossimi anni.

Mancano colf e badanti in Italia, 86mila in meno in tre anni; Colf e badanti: meno occupati regolari, crescono i costi e più donne lasciano il lavoro per assistere i familiari; Daniela Pompei (Sant'Egidio): Il clima umano è cambiato. La narrazione sui migranti è falsa e pericolosa.

Servono sempre più colf e badanti, ma ancora in troppi senza diritti - In un rapporto di Assindatcolf e Centro Studi e Ricerche Idos i numeri delle future necessità di lavoratori domestici nel 2028. vita.it scrive

Colf e badanti, in Italia ne mancano 600mila: famiglie in difficoltà, rischio truffe su 80mila domande - Circa 600mila famiglie cercano colf o badanti, ma non riescono ... Come scrive ilmessaggero.it