Mancano 200 poliziotti in Abruzzo | Silp Cgil lancia un appello alle istituzioni Affinché le cose cambino

In un Abruzzo alle prese con sfide crescenti, la carenza di 200 poliziotti mette a rischio il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini. Il Silp Cgil lancia un forte appello alle istituzioni affinché si intervenga prontamente per colmare questa grave lacuna. È un momento cruciale: garantire ordine e tranquillità è una priorità che non può più essere rimandata. Solo con azioni concrete si potrà davvero tutelare il nostro territorio e i suoi abitanti.

"In Abruzzo mancano 200 poliziotti: a rischio il controllo del territorio, l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini". A lanciare l'allarme è il segretario regionale del Silp (Sindacato italiano lavoratoi) Cgil David Belgiorno, che aggiunge: "il nostro territorio soffre da tempo di carenze.

Mancano 200 poliziotti in Abruzzo: Silp Cgil lancia un appello alle istituzioni, Affinché le cose cambino.

