Manca l’acqua c’è una situazione esplosiva | la rivolta nel carcere di Terni poteva finire in tragedia

La tensione nel carcere di Terni ha raggiunto livelli critici, rischiando di sfociare in una tragedia. La rivolta, esplosa tra le mura della struttura, ha visto agenti feriti e detenuti protagonisti di atti di violenza e vandalismo, tra cui la distruzione di videocamere. Un episodio che mette in luce la fragilità del sistema penitenziario italiano e l’urgenza di interventi concreti per garantire sicurezza e dignità a tutti.

“Un agente di polizia penitenziaria è stato ferito, per fortuna, in maniera non grave e molti detenuti hanno dato vita a episodi che hanno comportato la distruzione di videocamere e colpito agenti. Insomma, poteva davvero essere una tragedia”. Lo ha detto il senatore del Partito democratico. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - “Manca l’acqua, c’è una situazione esplosiva: la rivolta nel carcere di Terni poteva finire in tragedia”

