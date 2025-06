Manageritalia rendicontare sostenibilità è strategico per crescita aziende territorio

A Messina, il cuore di Sicilia si anima di una sfida cruciale: rendicontare la sostenibilità è ormai un imperativo strategico per le aziende e il territorio. L’evento di Manageritalia, parte di un percorso in cinque tappe, ha acceso i riflettori sull’importanza di integrare responsabilità ambientale e crescita economica. In un mondo che cambia velocemente, la trasparenza diventa il motore dell’innovazione e del successo sostenibile, e questa discussione rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più consapevole e resiliente.

(Adnkronos) – E' stata Messina a ospitare, ieri sera, lunedì 16 giugno, presso gli spazi di Palazzo Leoni in Corso Cavour, il terzo appuntamento de 'La sfida della sostenibilità-stakeholders a confronto'. Questo il percorso in cinque tappe che Manageritalia Sicilia, con il coordinamento del vicepresidente Davide Frangiamore, ha ideato per dialogare con le business community,

