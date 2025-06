Maltrattamenti e violenze sulla moglie per 15 anni | arrestato

Un dramma lungo 15 anni sconvolge Bergamo: un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver perpetrato ripetuti maltrattamenti e violenze sulla moglie, segnalati per la prima volta ad aprile. La sofferenza di questa donna emerge come un doloroso monito sull'importanza di intervenire tempestivamente contro ogni forma di abuso. La vicenda ci invita a riflettere sulla necessità di tutelare le vittime e di contrastare con fermezza ogni atto di violenza domestica.

Bergamo – Un uomo di 45 anni è stato arrestato lo scorso 4 giugno dai carabinieri, in provincia di Bergamo, dopo una segnalazione, avvenuta ad aprile, da parte della moglie. Il 45enne avrebbe aggredito più volte la donna. Un incubo che, secondo le accuse, sarebbe durato 15 anni. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'uomo avrebbe iniziato ad aggredire fisicamente la compagna quando vivevano in un'altra regione, intorno al 2010. La violenze sarebbero proseguite anche dopo il trasferimento della famiglia in Lombardia. In particolare, nel febbraio 2025, la donna avrebbe subito una violenza sessuale da parte del marito, il quale l'avrebbe costretta a un rapporto contro la sua volontà.