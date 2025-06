Maltratta la moglie per 15 anni e la violenta | divieto di avvicinamento per un 45enne

Un giudice di Bergamo ha emesso un divieto di avvicinamento contro un uomo di 45 anni, accusato di aver maltrattato e vessato la moglie per più di 15 anni. Un racconto agghiacciante di violenza e oppressione che sottolinea l'importanza di tutelare le vittime e di intervenire con fermezza. La lotta contro la violenza domestica è una battaglia di tutti noi: ecco come possiamo fare la differenza. Continua a leggere.

Il gip del Tribunale di Bergamo ha emesso la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di un 45enne di Verdellino (Bergamo) accusato di maltrattamenti. Per oltre 15 anni l'uomo avrebbe picchiato e minacciato la moglie, costringendola anche ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

