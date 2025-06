Maltratta e perseguita la ex per mesi | 57enne in carcere

Una storia di ossessione e violenza che si conclude con la giustizia: un uomo di 57 anni, accusato di aver maltrattato e perseguitato la ex per mesi, è stato arrestato dai Carabinieri di Ceprano. L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Frosinone segna un importante passo avanti nella tutela delle vittime e nella lotta contro le condotte persecutorie. La legalità trionfa, ma la strada verso il rispetto deve ancora essere percorsa.

I Carabinieri della Stazione di Ceprano, nei giorni scorsi, hanno dato esecuzione all’Ordinanza Applicativa di Misura Cautelare Personale, emessa dal Tribunale – Ufficio G.I.P. – di Frosinone, nei confronti di un 57enne del luogo, già gravato da precedenti di polizia. Il provvedimento, emesso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Maltratta e perseguita la ex per mesi: 57enne in carcere

In questa notizia si parla di: 57enne - maltratta - perseguita - mesi

Maltratta e perseguita la ex per mesi: 57enne in carcere; Perseguita per mesi l'ex moglie: disposto il braccialetto elettronico per un 57enne; Donna picchia e perseguita il marito: scatta il divieto di dimora a Dalmine.

Perseguita l’ex per mesi: ammonito - "Sono vittima di aggressioni fisiche, offese verbali e violenza psicologica da parte del mio ex, aiutatemi". Scrive ilgiorno.it

Perseguitato da due sconosciute, 57enne denuncia: “Mi hanno inviato 49 carri funebri a casa” - Una storia paradossale di stalking quella di Paolo Zignani, un autotrasportatore 57enne che vive a Borello, nelle colline di Cesena. Segnala fanpage.it