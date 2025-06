Maltempo verso il ritorno alla normalità ma oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore

L’ondata di maltempo ha messo a dura prova la nostra regione, con oltre 200 interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore. Mentre si avvicina il ritorno alla normalità, l’impegno delle squadre di emergenza è ancora in atto per garantire la sicurezza di tutti. La resilienza della comunità e la dedizione delle forze dell’ordine sono fondamentali in questa fase di ripresa, dimostrando che insieme possiamo superare anche le sfide più impegnative.

ANCONA – In corso di svolgimento l'adempimento delle ultime richieste di intervento da parte dei vigili del fuoco, impegnati sin dal pomeriggio di ieri per fronteggiare l'emergenza legata al maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione. Oltre 200 le operazioni effettuate solamente nella.

