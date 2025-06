Maltempo in arrivo la protezione civile dirama l’allerta gialla

Preparatevi a vivere un mercoledì all’insegna dell’imprevedibilità: la Protezione Civile ha emanato l’allerta gialla per tutta la Sicilia, annunciando un vortice depressionario che porterà instabilità atmosferica proprio all’inizio dell’estate. È il momento di conoscere i dettagli e le precauzioni da prendere per affrontare al meglio questa condizione meteo. Restate con noi per essere sempre aggiornati e sicuri!

La protezione civile dirama l’allerta gialla per la giornata di mercoledì 18 giugno in tutta la Sicilia per condizioni meteo avverse. Da domani, infatti, è previsto l’arrivo di un vortice depressionario che porterà una fase instabile del tempo, proprio a pochi giorni dall’inizio dell’estate. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Maltempo in arrivo, la protezione civile dirama l’allerta gialla

