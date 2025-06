Maltempo ancora pioggia e temporali | scatta l’allerta in otto regioni Ecco dove

Maltempo e pioggia continua a imperversare sull’Italia, con otto regioni sotto allerta e temporali intensi che minacciano la nostra quotidianità. La perturbazione atlantica, in discesa dall’Europa Centrale, sta aggravando le condizioni meteorologiche sul Mar Tirreno meridionale, costringendo le autorità a intervenire prontamente. In questo scenario, la collaborazione tra Protezione Civile e regioni è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti. Restate aggiornati sui provvedimenti in corso e sulla vostra area.

Una perturbazione di origine atlantica, che già da ieri ha iniziato la sua discesa dall'Europa Centrale, si sta posizionando sul Mar Tirreno meridionale, innescando un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche. In risposta a questo scenario, il Dipartimento della Protezione Civile, in stretta collaborazione con le regioni interessate – alle quali spetta l'essenziale compito di attivare i sistemi di protezione civile locali – ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Questo avviso, che estende una precedente comunicazione, delinea un quadro preoccupante: dalla tarda serata di oggi si prevedono precipitazioni sparse, con una spiccata natura temporalesca.

