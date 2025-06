Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 18 giugno | le otto regioni a rischio

Preparatevi a un mercoledì all’insegna del maltempo: la Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per temporali e rischi idrogeologici su otto regioni italiane. Campania, Sicilia, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna, Lazio e Molise sono in prima linea, pronti ad affrontare possibili fenomeni meteorologici intensi. Rimanete aggiornati e prendete tutte le precauzioni necessarie per proteggere voi e i vostri cari. Continua a leggere per scoprire come affrontare questa giornata imprevedibile.

Per la giornata di domani, mercoledì 18 giugno, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico su ben 8 otto regioni. Nello specifico si tratta di settori vari di Campania, Sicilia, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna, Lazio e Molise. 🔗 Leggi su Fanpage.it

