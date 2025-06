maltempo allagamenti e strade chiuse nel modenese

a seguito delle intense piogge, sono state adottate misure di sicurezza per proteggere i pazienti e il personale, garantendo comunque la continuità delle cure. Nonostante le sfide causate dal maltempo, l’impegno delle strutture sanitarie locali rimane forte nel tutelare la salute della comunità. È fondamentale restare aggiornati sulle condizioni delle strade e sulla possibilità di eventuali disagi ulteriori nelle prossime ore.

L’ondata di maltempo che ha colpito ieri l’Emilia Romagna ha creato disagi e allagamenti anche in diverse strutture sanitarie della provincia di Modena: le sedi più colpite a Vignola, dove la Dialisi è stata messa in sicurezza, Sassuolo, Formigine, Modena e Castelfranco. Ne dà notizia l'Ausl di Modena. È stata garantita la prosecuzione dei servizi, che non hanno quindi subito interruzioni, ma potrebbero esserci disagi in mattinata. A Vignola, in particolare, l'importante mole d'acqua caduta ha interessato soprattutto l'area della Dialisi, dove è stato necessario un intervento di messa in sicurezza che ha consentito ai pazienti dializzati di proseguire il trattamento. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it