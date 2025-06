Maltempo a Roma | grandine e forti piogge si abbattono sulla Capitale

Il cielo di Roma si tinge di grigio, mentre grandine e piogge torrenziali si abbattono sulla città, minacciando la tranquillità dei suoi angoli più affollati. I comuni a est della capitale, come Zagarolo e Arriccia, sono già alle prese con questo nubifragio, e le previsioni indicano che nel pomeriggio il maltempo interesserà anche il centro storico. Rimanete aggiornati per scoprire come la città sta affrontando questa sfida meteo improvvisa.

Grandine e forti piogge si sono già abbattute nei comuni a est della Capitale, tra cui Zagarolo e Arriccia. Nel pomeriggio il maltempo è è atteso anche in centro a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: maltempo - roma - grandine - forti

Danni maltempo: da Roma altri 8 milioni per interventi tra Genova, Imperia e Savona - Danni maltempo: da Roma altri 8 milioni destinati a interventi urgenti tra Genova, Imperia e Savona. Il Consiglio dei ministri ha approvato uno stanziamento fondamentale per riparare i danni causati dall’ondata di maltempo che ha flagellato queste zone tra febbraio e marzo 2024.

Torna il maltempo in Campania con forti temporali, rischio fulmini, grandine e raffiche di vento. La Protezione Civile della Campania ha diramato un avviso di allerta meteo ? Vai su Facebook

Forte grandinata a sud della provincia di Roma, chicchi di grossi come palline da golf. Nuova allerta per oggi; Maltempo a Roma: grandine e forti piogge si abbatte sulla Capitale; Maltempo a Roma. La grandine invade i quartieri della città.

Meteo Roma, temporali e venti forti nel pomeriggio: ecco quando arriva e quanto durerà il maltempo - Per la giornata di oggi, martedì 17 giugno, è previsto infatti un brusco cambiamento ... msn.com scrive

Velletri, grandine e vento devastano i campi: distrutto il 70% del raccolto - Colpite dal maltempo anche le zone al confine con Cori e Cisterna di Latina: aziende agricole in difficoltà ... Da rainews.it