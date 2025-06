malpensa festa della musica con il dj stefano fisico

Il 21 giugno, Malpensa diventerà il palcoscenico di emozioni con la festa della musica, grazie al DJ Stefano Fisico che infonderà energia e ritmo nel Terminal 2. Alle 10:30, i passeggeri potranno vivere un’esperienza unica, trasformando il viaggio in una vera e propria odissea sonora. Un’occasione speciale per celebrare l’estate e la musica, perché "ogni viaggio merita la sua colonna sonora"—e questa volta, sarà indimenticabile.

