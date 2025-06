Malore per Gemma Galgani di UeD fan in ansia | lei svela cosa è successo

L’ultima notizia su Gemma Galgani di Uomini e Donne ha scosso i fan: un malore improvviso ha messo in allerta tutti. La celebre dama, amatissima e criticata al tempo stesso, ha recentemente svelato cosa si è verificato, alimentando preoccupazioni e speranze nel pubblico. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono le sue parole, perché questa vicenda potrebbe segnare un nuovo capitolo della sua storia sentimentale.

Tra le protagoniste più amate, ma anche più criticate, di Uomini e Donne c’è, sicuramente, Gemma Galgani. Sono anni che la donna fa parte del programma incentrato sui sentimenti non riuscendo a coronare il suo sogno di trovare una persona con la quale condividere momenti di intimità, di passione e di romanticismo. Nelle ultime ore, però, la dama è finita al centro dell’attenzione non per le sue delusioni amorose, quanto per alcuni problemi di salute. Cosa è successo a Gemma Galgani di Uomini e Donne: parla lei. Gemma Galgani ha fatto preoccupare i fan in queste ore in quanto ha pubblicato mediante il suo profilo Instagram una foto che la ritraeva intenta a misurare la pressione. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Malore per Gemma Galgani di UeD, fan in ansia: lei svela cosa è successo

In questa notizia si parla di: gemma - galgani - malore - ansia

