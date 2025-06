Malore nella vasca da bagno | Agata perde la vita a soli 10 anni

Una tragedia sconvolgente ha colpito una famiglia, lasciando un vuoto incolmabile. Agata Moro, una dolce bimba di soli 10 anni, ha perso la vita improvvisamente durante un momento di routine. La sua scomparsa ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di ogni istante. In un attimo, tutto può cambiare: ecco perché bisogna fare di tutto per proteggere ciò che amiamo.

Dopo una domenica trascorsa in famiglia, la piccola Agata Moro è mancata improvvisamente all'affetto dei suoi cari, stroncata da un malore improvviso nella vasca da bagno. Inutile la chiamata disperata dei genitori al Suem 118. Nonostante i numerosi tentativi di rianimarla, per la piccola non. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it