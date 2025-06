Malore in bici è morto al Sant' Anna Alberto Panzeri il papà di 58 anni

Tragedia sulla pista ciclabile di Lavello: Alberto Panzeri, 58enne papà di due bambine, ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre era in sella alla sua bicicletta. Dopo una caduta domenica scorsa, è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como, dove purtroppo le sue condizioni si sono aggravate. Una storia che scuote la comunità e ci ricorda quanto sia fragile la vita in un istante.

Era caduto dalla bicicletta domenica scorsa Alberto Panzeri, papà di 58 anni di due bambine. Si trovava a Lavello e secondo le prime informazioni, darebbe stato colto da un malore. Panzeri è morto all'ospedale Sant'Anna di Como dove era stato trasferito dopo essere stato soccorso d'urgenza nei.

