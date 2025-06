Malore in bici al Lavello è morto il papà di 58 anni

Una domenica di paura al Lavello si è trasformata in una tragedia: Alberto Panzeri, 58 anni, ha perso la vita dopo un malore mentre pedalava. Il suo coraggio e la sua passione per la bicicletta sono stati spezzati in un attimo, lasciando un vuoto profondo nella comunità. La perdita di Alberto ci ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza di prendersi cura di sé.

Purtroppo non ce l'ha fatta il papà di 58 anni caduto domenica in bicicletta al Lavello dopo essere stato colto da un malore. Alberto Panzeri è morto all'ospedale Sant'Anna di Como dove era stato trasferito dopo essere stato soccorso d'urgenza nei pressi della pista di pump truck, sul lungoadda. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Malore in bici al Lavello, è morto il papà di 58 anni

