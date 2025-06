Dopo il trionfo di “Piangere a 90”, Blanco torna con “Maledetta rabbia”, il suo nuovo singolo che promette di conquistare ancora una volta il cuore dei fan. Messo in rotazione radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 20 giugno, questo brano segna un ulteriore capitolo nella brillante carriera dell’artista. Preparatevi: Blanco non smette di sorprenderci, e questa volta ci farà ascoltare emozioni intense e autentiche.

Milano, 17 giu. (askanews) – Dopo l’enorme successo di “Piangere a 90” – affermatosi in pochi giorni come il più grande ritorno discografico dell’anno raggiungendo il #1 posto in classifica FIMIGfK, in classifica radio ufficiale Earone e sulle piattaforme di streaming – “Maledetta rabbia” è il nuovo singolo di Blanco, da venerdì 20 giugno su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy (Universal Music Italy) accompagnato dal videoclip su YouTube. Con “Maledetta rabbia” Blanco mantiene intatta la sua carica istintiva e torna a esplorare sonorità più dirette, dinamiche e trascinanti, muovendosi in equilibrio tra energie estive e tempeste interiori: un’esplosione di vulnerabilità cantata con la voce graffiata di chi sente ancora il peso degli errori commessi e della fine di un rapporto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it