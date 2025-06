Mairhofer show è lei la regina delle Dolomiti E Paez dopo i crampi sul secondo gradino del podio

Una giornata indimenticabile per il team Soudal di Montemurlo, protagonista assoluto nella terza tappa della UCI Marathon World Cup a Selva Val Gardena. Sandra Mairhofer trionfa per la prima volta tra le grandi, mentre Leonardo Paez, dopo una battaglia emozionante, si aggiudica il secondo posto sul podio. Una dimostrazione di talento, tenacia e passione che ha incantato le Dolomiti e gli appassionati di mountain bike di tutto il mondo.

Una giornata di quelle da non dimenticare per il Team Soudal di Montemurlo nella terza prova della Coppa del Mondo Uci Marathon World Cup, con Sandra Mairhofer che conquista la sua prima vittoria alla prestigiosa gara delle Dolomiti mentre finisce sul podio Leonardo Paez. È stato uno spettacolo sulle Dolomiti e per Selva Val Gardena, con il Team Soudal capace di piazzare i suoi atleti ai vertici sia della prova femminile sia di quella maschile. Per la Mairhofer una grande giornata in quanto l’atleta altoatesina ha coronato il suo sogno di vincere sulle Dolomiti pochi giorni dopo il suo compleanno scrivendo la pagina più bella della sua carriera su questo percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it