Maignan Svilar Vlahovic e gli altri in scadenza | cosa fanno Milan Roma Juve e Napoli

Maignan, Svilar, Vlahovic e gli altri grandi giocatori in scadenza aprono un capitolo cruciale nel mercato di Milan, Roma, Juve e Napoli. Come si preparano i club italiani a gestire queste scadenze? Tra rinnovi, trattative e nuove strategie, il futuro di questi talenti potrebbe rivoluzionare la Serie A. Scopriamo insieme le mosse dei big e delle big per rinnovare o cambiare volto alle proprie rose.

Tutti grandi giocatori accomunati da un contratto che sta per scadere: ecco le strategie sul mercato dei diversi club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maignan, Svilar, Vlahovic e gli altri in scadenza: cosa fanno Milan, Roma, Juve (e Napoli)

In questa notizia si parla di: maignan - svilar - vlahovic - scadenza

Milan, Maignan apre il caso sul futuro: Moncada segue Svilar e Carnesecchi - Milan Maignan ha acceso i riflettori sul futuro della squadra, mentre il direttore sportivo Moncada segue con attenzione i giovani talenti Svilar e Carnesecchi.

Modric in arrivo, Reijnders in uscita. Theo tratta con l’Al-Hilal, Cambiaso il nome scelto per sostituirlo. Maignan verso l’addio, Svilar in pole per difendere i pali: il Milan cambia volto con decisione Vai su Facebook

Maignan, Svilar, Vlahovic e gli altri in scadenza: cosa fanno Milan, Roma, Juve (e Napoli); Calcio serie A e B: risultati, classifiche e marcatori (aggiornamenti e news); Calciomercato Milan, Vlahovic per Allegri. Theo Hernandez-Maignan, Ricci, Rabiot e... Chi arriva e chi sfuma.

Tutti grandi giocatori accomunati da un contratto che sta per scadere: ecco le strategie sul mercato dei diversi club - Tutti grandi giocatori accomunati da un contratto che sta per scadere: ecco le strategie sul mercato dei diversi club ... Scrive gazzetta.it

La Juve e il futuro di Vlahovic - L'attaccante dell’Atalanta obiettivo di Allegri ma anche dei bianconeri che prima però devono chiarire il futuro di Vlahovic. Segnala msn.com