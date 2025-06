mai con questo campo largo la promessa di carlo calenda

Il campo largo di Carlo Calenda si sgretola sotto le sue stessa parole. Con un post chiaro e deciso, il leader di Azione delimita i confini di una possibile alleanza, lasciando intendere che alcune formazioni non sono più parte del suo orizzonte politico. Ma questa presa di posizione segna davvero la fine del campo largo? O apre nuove rotte nel complesso panorama della politica italiana?

Ieri Carlo Calenda, leader di Azione, con un post ha chiarito «il campo largo ha un perimetro - Avs, Pd e M5s e un'agenda: green deal, linea Landini sul lavoro, no al riarmo, no al sostegno all'Ucraina”. Come per dire non è casa nostra. Segretario è un addio definitivo al campo largo? «Ho detto e ridetto che l'alleanza che mette insieme Elly Schlein con Giuseppe Conte ed Alleanza Verdi e Sinistra per noi è infrequentabile. Ci dividono da loro un sacco di cose, ricordo solo i due aspetti principali: i valori occidentali, che per noi sono imprescindibili, e l'idea dello sviluppo». Ieri ha proposto un accordo in venti punti riservato all'area liberale. 🔗 Leggi su Iltempo.it