Magia Tombolini L’eleganza delle radici è lo stile del presente

Pensate per le donne e gli uomini che desiderano distinguersi con stile autentico, la collezione Tombolini primavera/estate 2026 incarna l’eleganza delle radici e lo spirito del presente. Ogni dettaglio esprime maestria artigianale, unendo tradizione e innovazione in un abbraccio sartoriale. La collezione non solo celebra il patrimonio culturale delle Marche, ma si apre a un futuro sostenibile, offrendo capi pensati per chi cerca qualità, stile e responsabilità. La moda che racconta una storia autentica, pronta a fare tendenza.

La collezione primaveraestate 2026 di Tombolini è una fusione perfetta di tradizione e innovazione, diretta emanazione del suo heritage storico-culturale e del suo territorio, le Marche. A Pitti Uomo 108, ogni capo racconta una storia di artigianalità e passione, riflette l'autenticità del patrimonio che custodisce il dna del brand e asseconda l'evoluzione della sua visione sartoriale in chiave contemporanea e sostenibile. Pensate per le vacanze in famiglia e le fughe del fine settimana, le giacche Zero Gravity Holiday trasformano ogni momento in un'esperienza di stile e leggerezza. Leggere come una brezza estiva, si trasportano con facilità grazie alle pratiche bretelle interne e offrono una protezione disinvolta, grazie a tessuti traspiranti e, in alcuni casi, idrorepellenti.

