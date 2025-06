Magenta sul furgone diretto a Torino 9 cagnolini chiusi nelle scatole Sequestro e multa da 5mila euro

Una scena che lascia senza parole quella scoperta sulla strada tra Milano e Torino: nove teneri cagnolini stipati in scatole all’interno di un furgone, pronti per un viaggio illegale. La Pattuglia della Polizia Stradale, insospettita dall’atteggiamento del veicolo, interviene e sequestra i cuccioli, comminando una multa salata di 5.000 euro. Un episodio che mette in luce l'importanza della tutela animale e della vigilanza sulle attività illecite.

Magenta (Milano), 17 giugno 2025 – Cagnolini di qualche mese di vita chiusi dentro degli scatoloni. Sono stati trovati da una pattuglia della Polizia stradale durante un controllo sull’autostrada Milano-Torino al confine fra Lombardia e Piemonte. L’operazione risale allo scorso 30 maggio. Il furgone sta viaggiando in direzione di Torino, quando interviene la pattuglia della Stradale. Che, insospettita, intima immediatamente l'alt al furgone con targa straniera. A bordo ci sono cinque persone, con svariati pacchi destinati a stranieri residenti nel capoluogo piemontese. Gaia, 30 anni in prima linea per difendere gli animali e l’ambiente: “Abbiamo trovato una casa a 10mila quattrozampe” Scattano i controlli . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Magenta, sul furgone diretto a Torino 9 cagnolini chiusi nelle scatole. Sequestro e multa da 5mila euro

In questa notizia si parla di: torino - magenta - furgone - cagnolini

Magenta, sul furgone diretto a Torino 9 cagnolini chiusi nelle scatole. Sequestro e multa da 5mila euro; Il verbale Asl, le armi e i precedenti per maltrattamento: bufera sul caso del cane Lupo cecoslovacco di Tori….

Magenta, sul furgone diretto a Torino 9 cagnolini chiusi nelle scatole. Sequestro e multa da 5mila euro - I quattrozampe erano in precarie condizioni igieniche e privi di ogni certificato e delle necessarie vaccinazioni ... Segnala ilgiorno.it

Fermato un furgone sull’A4 Torino – Milano: la Polizia di Stato salva nove cagnolini - com) Milano, 17 giugno 2025 – Proseguono i servizi della Polizia di Stato rivolti al contrasto dei traffici illeciti posti in essere in ambito autostradale. mi-lorenteggio.com scrive