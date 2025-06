Madrid ' blackout fu causato dall' eccessiva tensione'

Il blackout che ha improvvisamente oscurato tutta la Spagna il 28 aprile scorso è stato provocato da un picco di sovratensione, che ha sovraccaricato il sistema di controllo della tensione dinamica. La ministra Sara Aagesen ha presentato il rapporto finale, sottolineando come l’incidente sia stato causato da questa eccessiva tensione, evidenziando l’importanza di rafforzare le infrastrutture per prevenire simili emergenze in futuro.

Il blackout che il 28 aprile ha oscurato totalmente la Spagna "ha avuto come causa un fenomeno di sovratensione. Il sistema non ha avuto la capacità di controllo della tensione dinamica". Lo ha detto la ministra spagnola per la Transizione ecologica, Sara Aagesen, nel presentare il rapporto conclusivo della Commissione governativa incaricata di indagare sulle cause dell'incidente, al termine dell'odierno Consiglio dei ministri.

