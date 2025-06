Madri e bimbi più sicuri con l’eliambulanza

Madri e bambini più sicuri grazie all’eliambulanza: un intervento rapido ed efficiente per le emergenze in gravidanza e nei primi momenti di vita. Con il via libera lombardo alla sperimentazione del progetto Eli-Sta, il cielo diventa alleato delle donne in dolce attesa e dei neonati in difficoltà. Un importante passo avanti che promette di salvare vite e garantire assistenza tempestiva e di qualità.

Soccorsi più veloci ed efficienti per le donne in dolce attesa e i neonati in situazioni cliniche di emergenza. Gli aiuti arriveranno dal cielo, con i sanitari dell’ eliambulanza. Via libera dal presidente e dagli assessori lombardi all’avvio della sperimentazione organizzativa dell’utilizzo dell’elisoccorso per il Servizio di trasporto assistito materno. È il progetto Eli-Sta, dove sta è l’acronimo di Servizio trasporto assistito materno, per garantire ancora più sicurezza ed efficienza negli interventi di emergenza materna nelle aree più difficili da raggiungere, come quelle montane e periferiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Madri e bimbi più sicuri con l’eliambulanza

