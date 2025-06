Madre e figlia morte a Villa Pamphili killer arrestato 5 volte in Usa per violenze

Una tragedia sconvolgente scuote Roma: Rexal Ford, arrestato cinque volte negli Stati Uniti per violenze, è ora al centro di un dramma familiare che ha portato alla morte di madre e figlia a Villa Pamphili. Questa vicenda inquietante solleva ancora una volta il problema della sicurezza e del rischio rappresentato da individui con un passato violento. La domanda che ci si pone è: come è stato possibile arrivare a questa tragedia?

(Adnkronos) – E’ stato arrestato cinque volte negli Usa per violenza domestica e aggressioni Rexal Ford, il 46enne californiano fermato sull’isola greca di Skiathos, accusato della morte della bimba di sei mesi, il cui corpo è stato trovato a pochi metri da quello della madre a Villa Pamphili, a Roma, lo scorso 7 giugno. Oltre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Madre e figlia morte a Villa Pamphili: Sarebbe Francis Kaufmann e non Rexal Ford il vero nome dell’uomo fermato in Grecia, secondo accertamenti della Procura di Roma in collaborazione con l'Fbi. Da stabilire ancora l’identità della donna, che ai controlli di Vai su Facebook

Charles Francis Kaufmann e non Rexal Ford: la vera identità dell'uomo dietro la morte di madre e figlia a Villa Pamphili https://ift.tt/G3VLglv Vai su X

