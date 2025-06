Un fatto inquietante scuote Villa Pamphili: una madre e la sua piccola sono state trovate morte in circostanze misteriose, mentre il sospettato, un uomo dai profili sfuggenti, si nasconde tra identità false e segreti. Chi è davvero Francis Kaufmann? C’è un'ombra che si allunga su questa vicenda, rendendo il caso ancora più intricato. Il mistero si infittisce, lasciando spazio a domande senza risposta.

Non è un produttore cinematografico americano. O forse sì. Non si chiama Rexal Ford, ma Francis Kaufmann. C’è chi giura non vivesse come clochard. Si fa se possibile ancor più denso il mistero intorno alla figura del 46enne arrestato sull’isola greca di Skiathos con l’accusa di aver ucciso una bimba di meno di un anno, lasciandola fra i cespugli del parco romano di Villa Pamphili sabato 7 giugno. Non è al momento indagato per l’omicidio della mamma della piccola, lasciata vicino a lei sotto un sacco della spazzatura nera dal momento che non sono stati riscontrati segni certi di violenza. Ma l’uomo, detenuto nel carcere di Volos, a nord di Atene, dovrà sicuramente spiegare molte cose sulla morte della donna, della quale ieri non era ancora stata accertata l’identità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net